Казахстанцы боятся, что новые камеры будут использоваться для слежки

Депутат мажилиса Николай Арсютин обеспокоен ростом числа видеокамер с искусственным интеллектом в городах Казахстана.

По его словам, общество хочет защиты, но не ценой свободы. Замминистра МВД Сакен Сарсенов ответил, что в стране уже 1,6 млн камер. Из них 475 тыс. подключено к Центрам оперативного управления, а 20,5 тыс. — «умные» с ИИ, передает Курсив.

«Это серьезный ресурс для повышения безопасности граждан. Но одновременно растет и обеспокоенность общества. Люди боятся, что подобные технологии могут превратиться в инструмент большого брата и тотального контроля, как в антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», — пояснил Николай Арсютин.

«Я хотел бы вас успокоить. Данная система работает только с теми фотографиями и с теми данными, которые находятся в розыске и на учетах в органах внутренних дел и правоохранительных органов», — уточнил Сарсенов.

Он пояснил, что за добавлением фотографий людей следят различные техслужбы, департамент собственной безопасности, КНБ и прокуратура.

Ранее аким столицы Женис Касымбек сообщил, что до конца 2025 года в Астане появится еще 20 тыс. новых камер видеонаблюдения. Они будут работать с 35 алгоритмами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта.

