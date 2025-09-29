Өнеркәсіпте Жасанды интеллектті енгізудің жол картасын жүзеге асыру басталды
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев пен Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев өнеркәсіп секторында жасанды интеллектті енгізудің жол картасына қол қойды.
Құжат 2025-2026 жылдарға арналған саланың цифрлық трансформациясының жүйелі кезеңін бастайды және үкімет пен бизнестің іс-әрекетінің бірыңғай негізін анықтайды. Цифрлық трансформацияны көздейтін өнеркәсіптік стартаптар Astana Hub экожүйесінде іске қосылады және сынақтан өтеді, деп хабарлайды ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі.
Жол картасы жасанды интеллектті енгізудің мерзімдері мен мақсаттарын белгілейді. Құжат келесі шарттарды көздейді:
— жүйелік жағдайлар (реттеу, ынталандыру, есептеу қуатына және өндірістік деректерге қол жеткізу);
— іске асыру экожүйесі (кәсіпорындардағы жобаларды таңдау, жеделдету және масштабтау тетіктері);
— персоналды оқыту (жаңа цифрлық рөлдерге мамандарды қайта даярлау);
— зауыттарда қолданбалы жобалар (өнімділік көрсеткіштерінің айқын көрсеткіштерімен өндірістік процестерге АИ енгізу).
Жол картасына қол қою Мемлекет басшысының 2025 жылғы Жолдауында «Кең ауқымды цифрландыру мен жасанды интеллект технологиясын белсенді енгізу негізінде біз экономиканы жаңғыртуға тиіспіз» атап өткен басымдықтарға сәйкес келеді.
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі өнеркәсіптік секторда іске асыру бойынша үйлестіруші ретінде әрекет етеді: ол кәсіпорындар учаскелерінде жобаларды іс жүзінде іске асыруға және нысаналы индикаторларға қол жеткізуге жауапты. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі технологиялық саясатты, инфрақұрылымды дамытуды және ұлттық IT-экожүйесімен және салалық реттеушілермен үйлестіруді қамтамасыз етеді.
«Жасанды интеллект Қазақстан өнеркәсібі үшін жаңа көкжиектерді ашады. «Біздің мақсатымыз –оқшауланған тәжірибелерден жүйелі енгізуге көшу, өндіріс тиімділігін арттыру және еліміздің аймақтағы технологиялық көшбасшы ретіндегі позициясын нығайту», — атап өтті іс-шарада өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев.
ӨҚМ мәліметі бойынша, өңдеуші сектордағы цифрландыру деңгейі тұрақты түрде өсіп келеді: автоматтандыру жүйесін енгізетін компаниялардың үлесі 2022 жылғы 12,9%-дан 2024 жылы 19,2%-ға дейін өсті. Бұл көрсеткіш 2025 жылға қарай 23%-ға жетеді деп күтілуде. Сонымен қатар, заттардың өнеркәсіптік интернет жүйесі (IIoT), үлкен деректерді талдау, роботтандыру, кеңейтілген және виртуалды шындық белсенді түрде жүзеге асырылуда.
Жол картасын іске асыру өнімділік пен қауіпсіздікті арттыруға, шығындар мен мерзімдерді қысқартуға, саланың экспорттық әлеуетін нығайтуға және жоғары технологиялық бағыттарды, соның ішінде терең өңдеуді және маңызды материалдарды қамтитын жобаларды іске қосуды жеделдетуге мүмкіндік береді. Технологиялық өзгерістер біліктілік пен жұмыс сапасының жоғарылауымен қатар жүруін қамтамасыз ету үшін оқыту мен кәсіби дамуға ерекше назар аударылады.