Началась реализация дорожной карты по внедрению ИИ в промышленность

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подписали дорожную карту по внедрению ИИ в промышленный сектор.

Документ запускает системный этап цифровой трансформации отрасли на 2025–2026 годы и определяет единый порядок действий государства и бизнеса. Промышленные стартапы по цифровой трансформации будут запущены и апробированы в экосистеме Astana Hub.

Дорожная карта закрепляет сроки и целевые показатели внедрения ИИ. Документ предусматривает:

— системные условия (регулирование, стимулы, доступ к вычислительным мощностям и производственным данным);

— экосистему внедрения (механизмы отбора, акселерации и масштабирования проектов на предприятиях);

— подготовку кадров (переподготовку специалистов под новые цифровые роли);

— прикладные проекты на заводах (внедрение ИИ в производственные процессы с прозрачными показателями эффективности).

Подписание дорожной карты соответствует приоритетам, обозначенным Главой государства в Послании 2025: «На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики».

Координатором внедрения в промышленном секторе выступает Министерство промышленности и строительства: ведомство отвечает за практическую реализацию проектов на площадках предприятий и достижение целевых показателей. Министерство ИИ и цифрового развития обеспечивает технологическую политику, развитие инфраструктуры и координацию с национальной IT-экосистемой и отраслевыми регуляторами.

«Искусственный интеллект открывает новые горизонты для казахстанской промышленности. Наша задача — перейти от точечных экспериментов к системному внедрению, повысить эффективность производств и укрепить позиции страны как технологического лидера региона», — отметил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

По данным МПС, уровень цифровизации обрабатывающего сектора устойчиво растет: доля предприятий, внедряющих системы автоматизации, увеличилась с 12,9% в 2022 году до 19,2% в 2024 году. В 2025 году этот показатель должен достичь 23%. Параллельно активно внедряются технологии промышленного интернета вещей, анализа больших данных, роботизации, дополненной и виртуальной реальности.

Реализация дорожной карты повысит производительность и безопасность, сократит издержки и сроки, укрепит экспортный потенциал отрасли, ускорит запуск высокотехнологичных направлений — включая глубокую переработку и проекты по критическим материалам. Отдельный акцент сделан на подготовке кадров и повышении квалификации специалистов, чтобы технологические изменения сопровождались ростом компетенций и качества рабочих мест.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.