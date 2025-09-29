В столичном колледже студентов обучают новой специальности с применением ИИ

Современным педагогам важно использовать новый подход к образовательному процессу.

Заместитель директора по ІТ Высшего колледжа «Astana Polytechni» акимата города Астаны Самир Керимов поделился опытом внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс на примере компетенции «Мехатроника». Это уникальное междисциплинарное направление, которое объединяет механику, электронику и программирование, формируя основу современных производственных технологий.

«Мы обучаем студентов умению работать на любом производстве: мини-завод, крупный завод, другая промышленность. Студент, освоивший эту профессию, может запускать промышленные, производственные линии для производства абсолютно любой продукции. Главное — знать, как это устроено, собрать, запрограммировать и запустить производственный процесс. То есть, это универсальный специалист, который может управлять современным производством, что очень востребовано в нашей стране в рамках индустриализации и развития промышленности», — сказал заместитель директора колледжа.

Спикер также объяснил, как в этой системе применяется искусственный интеллект.

«В настоящее время все производственные линии работают без участия человека. Внедряется система мониторинга, специальные датчики, сенсоры. Искусственный интеллект помогает в том плане, что можно мониторить процесс с помощью VR очков, либо AR, специальных технологий, удаленных приложений. На самом деле, это лишь часть того, что может применяться в компетенции „Мехатроника“. ИИ обширен, он может использоваться педагогами и мастерами. Мы понимаем, что современную молодежь нужно заинтересовать в учебном процессе. Современному педагогу приходится внедрять элементы ИИ, предлагать новый подход к образовательному процессу», — добавил он.

