Цифровое неравенство сдерживает интеграцию в Евразии

Странам ЕАЭС важно не только развивать свои цифровые системы на транспорте, но и помогать друг к другу.

О том, как в Евразийском экономическом союзе развивают цифровизацию в транспортной сфере, рассказал министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Он выступил на пленарной дискуссии «Эффективность интеллектуальных транспортных систем» в рамках ежегодного Международного форума «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта», передает Sputnik.

По его мнению, цифровое неравенство — один из сдерживающих факторов для евразийской интеграции. Кожошев уверен, что странам ЕАЭС необходимо не просто развивать национальные интеллектуальные транспортные системы, но и думать о том, каким образом они будут взаимодействовать в зонах перехода ответственности операторов: «В наших странах накоплен определенный опыт, внедрены и применяются эффективные решения. Нужно ими делиться и расширять географию использования»,

На полях форума он провел переговоры и подписал план мероприятий по взаимодействию блока энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии и Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта «Цифровая Эра Транспорта».

В документе, рассчитанном на 2026–2027 годы, запланированы совместные консультации, обмен опытом в сфере цифровых технологий на транспорте, в том числе интеллектуальных транспортных систем, обмен статистическими данными.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.