Маркетплейсы будут отчитываться в КГД о продажах и выплатах

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Приказом министра финансов РК от 18 сентября 2025 года № 509 установлены форма и правила представления владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов сведений о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам — резидентам РК. Цель — реализация пункта 5 статьи 56 Налогового кодекса. Владелец интернет-площадки представляет в Комитет сведения ежемесячно, не позднее 5 числа, передает Uchet.kz.

Сведения отражаются в национальной валюте РК — тенге. В случае, если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту РК.

Сведения представляются в Комитет посредством интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА), за исключением случаев, когда в ИСНА произошли технические сбои (ошибки). При наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА сведения представляются в Комитет на бумажном носителе по почтовой связи. До установления интеграции в ИСНА сведения представляются на бумажном носителе.

Сведения представляются в Комитет на казахском или русском языках, которые подписываются руководителем или лицом, его замещающим. Руководитель несет персональную ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений.

Кодексом РК об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц. При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

