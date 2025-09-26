Немецкая JUMO рассматривает выход на рынок Казахстана

Компания является производителем промышленных датчиков и решений в области автоматизации.

И.о. председателя правления АО «НК „KAZAKH INVEST“» Айбол Аргынгазинов провел встречу с главным операционным директором немецкой компании JUMO GmbH Стеффеном Хосфельдом. В ходе встречи стороны обсудили перспективы выхода компании на казахстанский рынок и возможности реализации совместных проектов.

JUMO является производителем промышленных датчиков и решений в области автоматизации. В ходе переговоров компания представила ключевые продукты — датчики температуры, давления, уровня, расхода и влажности, а также технологии анализа жидкостей, автоматизации и промышленного мониторинга. Эти решения применяются в отоплении и кондиционировании воздуха, пищевой промышленности, возобновляемой энергетике и водоочистке.

Компания выразила интерес к выходу на рынок Казахстана и сообщила о планах по открытию коммерческого офиса в Алматы, созданию сети продаж и сервисного обслуживания, а также постепенной локализации продукции. В дальнейшем JUMO рассматривает Казахстан как базу для экспорта в Центральную Азию, на Кавказ и в Монголию.

В ходе встречи Айбол Аргынгазинов подробно представил меры государственной поддержки инвесторов и преимущества ведения бизнеса в Казахстане, заверив компанию JUMO в оказании всестороннего содействия ее проектам. Он добавил, что локализация производства и развитие сервисной инфраструктуры создадут новые рабочие места и будут способствовать росту технологической культуры в отечественной промышленности.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу над деталями выхода JUMO на рынок Казахстана. Было подчеркнуто, что партнерство позволит расширить производственные возможности, стимулировать развитие локальных компетенций и усилить интеграцию страны в региональные технологические цепочки.