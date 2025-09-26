KAZAKH INVEST обсудил с Microbus перспективные проекты в Казахстане

Планируется создать современный индустриальный парк K-Smart, который объединит производственные, логистические и образовательные функции.

Заместитель председателя правления АО «НК „KAZAKH INVEST“» Мадияр Султанбек провел встречу с председателем совета директоров южнокорейской компании Microbus Co., Ltd. Йонсуу О. В ходе переговоров стороны обсудили возможности создания современного индустриального парка K-Smart, который объединит производственные, логистические и образовательные функции, развитие электротехнической и кабельной промышленности с ориентацией на экспорт, а также проекты в области низкоуглеродной энергетики и рационального использования водных ресурсов. Реализация этих инициатив позволит внедрить передовые корейские технологии, расширить промышленную базу Казахстана и укрепить его позиции как регионального хаба для высокотехнологичных производств.

Мадияр Султанбек отметил, что проекты Microbus обладают высоким потенциалом и соответствуют приоритетам Казахстана по развитию промышленной инфраструктуры, внедрению экологически чистых технологий и расширению экспортного потенциала страны.

Председатель совета директоров Microbus Co., Ltd. Йонсуу О подчеркнул, что Казахстан обладает благоприятными условиями для реализации долгосрочных проектов. Он отметил, что компания намерена использовать свой опыт и технологии для создания современных производственных мощностей и готова к стратегическому партнерству с Казахстаном.

Напомним, ранее АО «НК „KAZAKH INVEST“» и Microbus Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие партнерства в сфере инфраструктуры, энергетики и промышленного производства в Казахстане.

