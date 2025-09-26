Минобразования Кыргызстана запускает платформу для борьбы с «мертвыми душами» в вузах

Замминистра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров рассказал о цифровых инициативах ведомства.

Новая платформа позволит в режиме реального времени отслеживать посещаемость, движение студентов и преподавателей, а также выявлять коррупцию. По словам Омурова, ежегодное «движение» студентов в крупных университетах Кыргызстана достигает 3–3,5 тысячи человек. Часть отчисляется по собственному желанию, другая — из-за неуплаты или низкой посещаемости. Он отметил, что среди них могут быть так называемые «мертвые души», передает Sputnik.

«Чтобы исключить этот фактор, мы запускаем единую цифровую платформу. Она даст возможность в режиме реального времени видеть посещаемость и движение студентов вплоть до каждой группы», — сообщил замминистра.

Платформа объединит электронные журналы и системы деканатов всех вузов. В ней предусмотрены разные опции контроля: Face ID, QR-коды и автоматическая фиксация посещаемости. Кроме того, в системе появится инструмент для анонимного опроса студентов о случаях коррупции.

«С помощью платформы мы сможем проводить скрининг: каждый студент будет анонимно оценивать работу преподавателей. На основе этих данных система сформирует рейтинг, что позволит выявить нарушения и принять меры», — пояснил Омуров.

Замминистра добавил, что пилотные сервисы запустят во второй половине этого учебного года, а полноценный запуск платформы планируется со следующего. Параллельно министерство работает над стратегией развития высшего образования до 2030 года, где предусмотрены показатели результативности для каждого вуза, чтобы повысить качество подготовки специалистов.