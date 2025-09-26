В ЕАЭС вводят новую таможенную декларацию для товаров электронной торговли

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

Как отмечается в заключении к документу, протоколом предусматривается утверждение положения, регулирующего порядок перемещения через таможенную границу товаров, приобретаемых в рамках электронной торговли. Эти изменения предусматривают правовое закрепление механизма оформления, декларирования, временного хранения и выпуска товаров, приобретаемых физическими лицами через электронные торговые площадки, а также определение порядка взимания таможенных платежей по этим категориям товаров, передает Kazpravda.kz.

Протоколом предусмотрено выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров — товары электронной торговли. Также вводится понятие «оператор электронной торговли» — это почтовый оператор, осуществляющий доставку товаров электронной торговли.

Кроме того, предусматривается таможенное декларирование всего объема товаров электронной торговли с введением нового вида таможенной декларации — декларация электронной торговли.

«Ратификация протокола позволит создать правовую базу для регулирования электронной торговли, улучшить таможенное администрирование товаров электронной торговли, усилить контроль за соблюдением технических регламентов и обеспечением безопасности ввозимых товаров, а также увеличить поступления в бюджет за счет сбора таможенных платежей и налогов», — говорится в заключении.

