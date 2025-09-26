Соревнования операторов дронов силовых структур проходят в Астане

За призовые места турнира борется 14 команд.

В Астане 25–26 сентября Служба государственной охраны РК проводит турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур Military Drone Race 2.0. Организаторы соревнований называют основной целью развитие сферы использования беспилотных авиационных систем в боевой и профессиональной подготовке, ее объединение с аспектами киберспорта и передовыми технологиями, совершенствование технического потенциала подразделений. Турнир также нацелен на повышение уровня профессионализма специалистов этой области, поддержанию их активного сотрудничества, обмена знаниями и опытом, передает Liter.kz.

За призовые места турнира борются 14 команд операторов FPV-дронов государственных силовых структур страны. Программа турнира включает два этапа, состоящих из нескольких видов упражнений по пилотированию БАС.

Соревнования операторов FPV-дронов силовых структур проводятся во второй раз. Первый турнир прошел в апреле 2025 года, тогда победителями были признаны команды СГО РК, ССН «А» КНБ РК и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.