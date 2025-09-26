В Костанайской области построят ветроэлектростанцию на 1 гигаватт

Вице-министр Кудайберген Арымбек встретился с жителями региона.

В рамках открытого диалога он рассказал о приоритетных направлениях государственной энергетической политики, усилиях по обеспечению энергетической безопасности, модернизации инфраструктуры и развитии возобновляемых источников энергии.

Отдельный акцент был сделан на проектах, реализуемых в Костанайской области. В частности, продолжается работа по газификации региона — на сегодня уровень охвата составляет порядка 60%. В 2025 году на реализацию четырех проектов выделено 3,1 млрд тенге, что позволит обеспечить природным газом дополнительно 5,7 тыс. человек.

Кроме того, в Костанае, Рудном и Аркалыке проводится реконструкция тепловых и электросетей.

Развивается и сектор ВИЭ. В рамках аукционных торгов в области планируется реализация четырех проектов общей мощностью 250 МВт. Также по итогам проведенных аукционов выбран проект строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт с системами накопления энергии. Ввод в эксплуатацию запланирован к 2028 году.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.