Следите за новостями

Цифра дня

53% национального рынка IT-услуг приходится на Алматы

    Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с главой цифрового офиса правительства Абу-Даби

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества государств Евразийского экономического союза и ОАЭ в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

    25 сентября 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 23 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах провел рабочую встречу с руководителем цифрового офиса правительства эмирата Абу-Даби Мухаммедом Абдель Хамид аль-Аскаром.

    Глава Коллегии ЕЭК сообщил, что Комиссия совместно со странами ЕАЭС работает над развитием концепции Digital Union, сохраняющей цифровой суверенитет стран, и обеспечивающей синхронизацию и совместимость лучших технологических решений.

    «В этой связи обмен практическим опытом с ОАЭ представляется очень значимым, особенно в контексте нового формата экономического сотрудничества», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

    По итогам встречи стороны условились проработать возможности взаимодействия в сферах цифровых технологий и информационно-коммуникационных систем.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.