Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с главой цифрового офиса правительства Абу-Даби

Стороны обсудили перспективы сотрудничества государств Евразийского экономического союза и ОАЭ в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 23 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах провел рабочую встречу с руководителем цифрового офиса правительства эмирата Абу-Даби Мухаммедом Абдель Хамид аль-Аскаром.

Глава Коллегии ЕЭК сообщил, что Комиссия совместно со странами ЕАЭС работает над развитием концепции Digital Union, сохраняющей цифровой суверенитет стран, и обеспечивающей синхронизацию и совместимость лучших технологических решений.

«В этой связи обмен практическим опытом с ОАЭ представляется очень значимым, особенно в контексте нового формата экономического сотрудничества», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

По итогам встречи стороны условились проработать возможности взаимодействия в сферах цифровых технологий и информационно-коммуникационных систем.