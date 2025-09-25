II Международный технологический конгресс собрал более 4 тыс. участников

На полях конгресса подписано 19 соглашений и меморандумов.

С 16 по 18 сентября 2025 года в Московской области в КВЦ «Патриот» состоялся II Международный технологический конгресс. Более 800 спикеров поделилось своим видением технологического прогресса. 4000+ участников из 35 стран получили возможность услышать эти выступления на 15 языках. 2 Пленарные сессии с участием руководителей профильных ведомств России и дружественных стран, а также секретариата Шанхайской организации сотрудничества стали точками притяжения экспертов и разработчиков решений в области доверенных технологий и автоматизации промышленных производств.

Среди спикеров и гостей конгресса — руководители Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Госдумы ФС РФ, Правительства РФ, Минпромторга, Минцифры, Минэнерго, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрава, МИД, МЧС и МВД России, государственных корпораций, Правительства Москвы и Московской области, компании «Иннопрактика», Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Росатом в год 80-летия ядерной отрасли продемонстрировала ее цифровой потенциал на стенде и мероприятии-сателлите, вызвав заслуженный интерес участников конгресса. Инициативы по развитию рынка космических услуг, данных дистанционного зондирования Земли, состава орбитальной группировки государственных и частных космических аппаратов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года представила госкорпорация «Роскосмос» как стратегический партнер профильного кластера МТК, организовав экспозицию и панельную дискуссию.

Широкомасштабные демо-дни ОАО «РЖД» и ИЦК «Сельское хозяйство» стали отражением процесса синхронизации отраслей на базе цифровых технологий. Свою аудиторию собрали сессии Минэнерго России по вопросам импортозамещения в ТЭК, МЧС России — по системам оповещения и сбора информации в чрезвычайных ситуациях. Инфраструктурные решения и вопросы стандартизации в этом году заняли серьезное место в программе Конгресса. Вычислительная техника и ЦОД, локализация электронной продукции и новые рынки для робототехники стали акцентами полемики. Опережающие технологии — квантовое лидерство, интернет тел и цифровые полигоны были в центре обсуждения.

Впервые в рамках конгресса прошел саммит отраслевых технологических объединений России и GR-саммит отрасли информационных технологий, позволившие значительно расширить целевую аудиторию МТК.

14 зарубежных делегаций, возглавляемых профильными министрами и их заместителями, а также послы иностранных государств в РФ были радушно встречены российскими участниками на стендах фокус-выставки конгресса. Официальные обходы экспозиции с участием замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, генерального директора Фонда перспективных исследований Максима Вакштейна позволили участникам получить оценку своих разработок из первых рук.

Международный и экспортный треки конгресса включили в себя сессии по партнерству стран АСЕАН, сотрудничеству России с Индией, потенциалу рынков Африки и возможностям открытого кода, дискуссии по международной инфобезопасности и инвестициям.