В Казахстане законодательно закрепили понятие «Искусственный интеллект»

24 сентября 2025 года мажилис принял во втором чтении закон «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие ему поправки.

Законом впервые закрепляются новые юридические понятия: искусственный интеллект; модель; система; библиотека данных; синтетический результат. В законе «Об искусственном интеллекте» закреплены: правовое и организационное регулирование; обеспечение прозрачности и безопасности в сфере ИИ; особенности применения технологий государственными органами и квазигосударственными организациями; расширение компетенций Правительства в формировании политики в этой сфере. Ожидается, что основной закон станет первым и важным шагом на пути к созданию безопасной и устойчивой экосистемы ИИ в Казахстане, передает Uchet.kz.

Также в Казахстане появится Национальная платформа искусственного интеллекта. Закон определяет создание Национальной платформы искусственного интеллекта — единой инфраструктуры для разработки и использования продуктов с ИИ. Помимо инструментальной среды платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей ИИ. А для ее функционирования сопутствующими поправками определен доступ к электронным информационным ресурсам.

Для развития сферы искусственного интеллекта предусмотрены государственная поддержка (включая финансирование исследований и разработок), создание образовательных программ и международное сотрудничество. Это поможет Казахстану стать конкурентоспособным участником мирового рынка высоких технологий.

Законом четко определяются права и обязанности всех участников общественных отношений в этой сфере. Так, владельцы систем ИИ смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. А пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем ИИ и возможность оспаривания автоматизированных решений.

Кроме того, законом вводится требование маркировки синтетического контента (созданного с применением ИИ) в машиночитаемой форме и визуальными предупреждениями. По мнению разработчиков, это укрепит доверие и позволит использовать сильные стороны технологии, не опасаясь злоупотреблений.

Регулируется ряд вопросов в части авторского права. Так, произведения, созданные исключительно ИИ без творческого вклада человека, не будут охраняться законом. Но творческие запросы пользователей, так называемые промпты, могут признаваться объектами авторского права согласно закону об авторских и смежных правах. В свою очередь, использование произведений и научных трудов для обучения ИИ допустимо только при отсутствии машиночитаемого запрета со стороны их авторов.

Закрепляется также возмещение вреда, причиненного системами ИИ. Закон предусматривает, что в случае причинения ущерба пользователям ответственность за это несут владельцы и операторы систем ИИ. Страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан.

Эти и другие позиции соответствуют международным стандартам защиты прав человека в условиях нового технологического общества.