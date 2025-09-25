Новое экспертное исследование будет использовано при расследовании дел по цифровым активам

Наряду с обновлением лабораторной базы Центр судебных экспертиз в Казахстане уделяет также особое внимание развитию методической составляющей.

В настоящее время разрабатываются новые методические проекты, охватывающие экспертные исследования объектов, вопросы оборота цифровых активов и финансовых потоков, а также признаки оскорбления чести и достоинства. Об этом сообщил директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РК Бакытжан Байтилесов.

Первый из них предназначен для установления объема оборота в ходе расследования дел, касающихся цифровых активов, а также для определения оборота денежных средств и их эквивалентов. Эта методика имеет принципиальное значение для единого и научно обоснованного подхода к расследованию экономических преступлений в условиях цифровизации.

«Глава государства в своем послании подчеркнул необходимость проведения активной борьбы с киберпреступностью, а также значимость повышения компетенций государственных органов, ведущих расследования в этой сфере. Так, новая методика позволит значительно повысить точность расчета ущерба и укрепить доказательную базу при рассмотрении дел в суде», — сказал глава Центра.

Вторая методика направлена на проведение судебно-экспертных исследований объектов, содержащих признаки оскорбления чести и достоинства. Внедрение этой методики станет объективным средством оценки таких фактов. Это особенно важно в условиях растущего числа правонарушений в медиапространстве.

