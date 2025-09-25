В Казахстане заработала единая база дорожников «JOLSHY»

Новый цифровой сервис призван решить кадровый дефицит и повысить прозрачность управления в отрасли.

В рамках Года рабочих профессий создана единая квалификационная база специалистов дорожной отрасли «JOLSHY». Новый цифровой сервис, разработанный Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) призван решить кадровый дефицит и повысить прозрачность управления в отрасли, сообщает Министерство транспорта РК. База объединяет данные о студентах, выпускниках, инженерах и управленцах. В ней фиксируются квалификация, опыт работы и прохождение курсов. Уже зарегистрировано более двух тысяч пользователей. Работодатели получают доступ к реальным профилям кандидатов, а студенты — возможность практики и трудоустройства.

С 1 сентября 2025 года обязательным становится повышение квалификации дорожников, и «JOLSHY» станет основной площадкой для фиксации этого процесса. В ближайшее время система будет интегрирована с «e-License» и «Enbek.kz».

Таким образом, «JOLSHY» становится инструментом государственной политики: он ликвидирует кадровый дефицит, усиливает прозрачность и создаёт условия для профессионального роста специалистов дорожной отрасли.

