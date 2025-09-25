Первые результаты проекта по виртуальной аутопсии озвучили в Центре судебных экспертиз

Центр судебных экспертиз внедряет цифровые технологии в судебно-медицинскую практику: в одном из филиалов стартовал пилотный проект по виртуальной аутопсии.

В рамках проекта проведено сравнительное исследование, где традиционное вскрытие было сопоставлено с компьютерной томографией. Полученные результаты показали полное совпадение экспертных заключений по ряду случаев смерти. Об этом сообщил директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РК Бакытжан Байтилесов.

«Такой результат имеет принципиальное значение: он демонстрирует, что компьютерная томография может применяться не только как вспомогательный, но и как альтернативный метод судебно-медицинских исследований. Виртуальная аутопсия обеспечивает анализ с минимальным вмешательством, сохраняя объективность и достоверность выводов. Это особенно важно в тех случаях, когда проведение традиционного вскрытия затруднено или вызывает социальную чувствительность», — сказал спикер.

Он отметил, что работа по пилотному проекту продолжается. В случае дальнейшего положительного результата и закупа соответствующего оборудования планируется масштабирование по всей республике.

Бакытжан Байтилесов также поделился информацией по развитию цифровых сервисов для населения. Электронная система оказания платных услуг уже выстроена таким образом, чтобы обеспечить полный цикл взаимодействия в онлайн-формате: начиная от подачи электронной заявки и получения расчета стоимости услуги до заключения договора с использованием электронной цифровой подписи. В настоящий момент она проходит этап тестирования и интеграции с банковскими сервисами, что позволит осуществлять оплату через наиболее востребованные платформы среди населения.

«Говоря о платных услугах, хотелось бы отметить что Центром судебных экспертиз осуществляется широкий спектр платных услуг для физических и юридических лиц от консультации по назначению специальных исследований и привлечения эксперта в качестве специалиста до проведения специальных исследований по 58 наименованиям», — добавил он.