В школах стартовало обучение по ответственному применению ИИ

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина начала проводить обучение для педагогов всех школ страны.

Обучение направлено на формирование у участников представления о принципах ответственного использования искусственного интеллекта в образовательном процессе. Особое внимание уделяется вопросам этики и безопасности: приоритету благополучия ребёнка, соблюдению академической честности и маркировки, правомерности применения и защите персональных данных, возрастной уместности и педагогическому контролю, а также пониманию ограничений и возможной алгоритмической предвзятости.

Участникам представлены ключевые ИИ-компетенции. Для педагога — обоснованный выбор инструментов под цели урока, критическая оценка ответов, соблюдение этических и безопасных норм, регулярное обновление методик. Для обучающегося — понимание природы и ограничений ИИ, умение принять, исправить или отклонить ответ, распознавание предвзятости, следование принципам академической честности и участие в межпредметных проектах.

Материалы обучения разработаны на основе официальных документов:

— «Этические стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования»;

— «Руководство по этическому применению ИИ в учебном процессе».

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина продолжает внедрять инновационные подходы в систему среднего образования, обеспечивая педагогов методической поддержкой и формируя у обучающихся культуру ответственного и осознанного взаимодействия с современными технологиями.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная теме информационных технологий в сфере образования в РК.