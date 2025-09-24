Казахстанское AI-решение трансформирует рынок сертификации Великобритании

Сотрудничество направлено на цифровую трансформацию системы теоретических экзаменов для водителей и мотоциклистов в Великобритании.

Казахстанская IT-компания TrustExam.ai (на локальном рынке работает под брендом Oqylyq.kz) объявила о стратегическом партнерстве с британской Driving Instructors Association, международной организацией в сфере профессиональной подготовки водителей и образовательных решений. TrustExam.ai совместно с Astana Hub и рядом казахстанских IT-компаний приняла участие в London Tech Week в июне 2025 года — крупнейшей ежегодной технологической выставке Великобритании, собирающей более 45 000 участников из более чем 90 стран.

На национальном стенде Казахстана TrustExam.ai провела серию высокоуровневых питч-сессий и переговоры с лидерами Великобритании в области искусственного интеллекта и финтеха. Эти взаимодействия открыли путь к стратегическому партнерству компании с DIA на рынке сертификации в Великобритании.

Сотрудничество направлено на цифровую трансформацию системы теоретических экзаменов для водителей и мотоциклистов в Великобритании. Внедрение технологий искусственного интеллекта обеспечит честность и объективность тестирования, а также сделает экзаменационный процесс более быстрым, удобным и масштабируемым для тестируемых.

В компании TrustExam.ai отмечают, что для кандидатов это означает меньше ожидания, гибкий график и более короткий путь от обучения до получения водительских прав. Для экзаменационных органов и учебных центров это обеспечивает рост пропускной способности без компромиссов по качеству и надежности.

Генеральный директор DIA, Карли Брукфилд (Carly Brookfield), прокомментировала: «DIA уже задает высокую планку по надежности и стандартам проведения практических экзаменов, а также по качеству профессиональной подготовки инструкторов. Новое партнерство с TrustExam.ai позволит нам предложить еще более надежные, эффективные и удобные решения для оценки компетентности кандидатов.

TrustExam.ai — казахстанская AI-платформа, входящая в стартап-экосистему Стэнфордского университета StartX. Платформа ежегодно обслуживает более 2 миллионов пользователей и помогает государственным органам, университетам и экзаменационным центрам обеспечивать академическую честность и надежность сертификационных процессов.

Driving Instructors Association (DIA) — крупнейшее объединение инструкторов по вождению в Великобритании, представляющее интересы профессионального сообщества и обеспечивающее обучение и развитие специалистов. Подразделение DIA, Diamond Advanced Motorists, является международно признанным брендом в области подготовки водителей и надежным партнером для государственных и частных организаций по всему миру.