Сформирован пакет документов для проведения в ЕАЭС пилота по применению e-CMR

Он должен продемонстрировать практическую возможность осуществления «безбумажных» грузовых перевозок для всех пяти стран ЕАЭС.

Условия реализации в ЕАЭС пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR обсудили представители стран «пятерки» на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустана Дженалинова.

Переход на цифровые технологии снижает издержки в отрасли и повышает эффективность бизнеса, который занимается международными грузоперевозками. Эксперимент должен продемонстрировать практическую возможность осуществления «безбумажных» грузовых перевозок для всех пяти стран ЕАЭС. В его основе лежит опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью.

На встрече достигнута договоренность считать основным формат международной транспортной накладной e-CMR на основе стандарта СЕФАКТ ООН D22A (UN/CEFACT — D22A). Именно он применялся в рамках пилотного проекта между Россией и Беларусью в 2021–2023 годах.

Рабочая группа согласовала четыре базовых сценария взаимодействия между участниками грузовых перевозок. Важная составляющая всего проекта — информационный обмен между операторами электронного документооборота и доверенной третьей стороной. В частности, это способ признания иностранной электронной цифровой подписи в странах Союза и порядок информационного взаимодействия при трансграничном документообороте, которые также определены сторонами.

«Сегодня мы сформировали весь пакет технологических документов, необходимых для успешного применения международных транспортных накладных в рамках пилота. Решая практические задачи внедрения e-CMR, мы не только закрываем потребности перевозчиков, но и стираем границы цифрового неравенства стран ЕАЭС», — резюмировал Рустан Дженалинов.

Эксперимент потребует сплоченной работы международной команды экспертов и будет реализован при тесном взаимодействии представителей стран ЕАЭС, включая уполномоченные органы в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевые объединения, научные организации и бизнес-сообщества.

e-CMR — это электронная международная транспортная накладная, которая является подтверждением трехстороннего договора между отправителем, перевозчиком и получателем груза на условиях Международной конвенции CMR (КДПГ).

Пилотный проект обеспечит отработку технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и «доверенной третьей стороны».

Проект будет способствовать ускоренному получению и проверке транспортных документов, снижению издержек при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.

