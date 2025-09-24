Инженерное соревнование AEROO Space AI Competition стартует в Казахстане

Внедрение AI в научные соревнования станет важным шагом на пути формирования нового поколения инженеров и исследователей.

В рамках реализации Послания Главы государства о внедрении искусственного интеллекта в образование на 2025–2029 годы стартует новая инициатива — инженерное соревнование AEROO Space AI Competition. Оно призвано объединить инженерные и программные решения с технологиями искусственного интеллекта. Участники получат уникальную возможность разработать и запустить собственные наноспутники, применяя современные инженерные подходы и цифровые технологии.

Проект направлен на развитие интереса школьников к инженерии, космическим исследованиям и IT-направлениям. Внедрение AI в научные соревнования станет важным шагом на пути формирования нового поколения инженеров и исследователей, способных конкурировать на международном уровне.

«AEROO Space AI Competition открывает перед казахстанскими школьниками новые горизонты. Это не просто соревнование, а практический опыт работы с передовыми технологиями, который станет фундаментом для будущих достижений в науке и технике», — подчеркнули в Министерстве просвещения.