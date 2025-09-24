Как меняется рынок труда в IT-секторе Казахстана

К концу июня 2025 года в стране уже насчитывалось 19,5 тыс. программистов, разработчиков, специалистов по ИИ и т. д.

В ближайшие несколько лет цифровизация и внедрение искусственного интеллекта сильно повлияют на глобальный рынок труда. Согласно прогнозам экспертов World Economic Forum, c 2025 по 2030 год в мире будет трансформировано 22% рабочих мест. Часть из них окончательно устареет и будет постепенно автоматизироваться, а часть — образуется, что называется, «с нуля». В своем «Докладе о будущем рабочих мест — 2025» аналитики WEF прогнозируют, что благодаря трансформации к 2030 году на мировом рынке труда появится около 170 млн новых рабочих мест. Это эквивалентно 14% существующего рынка труда. Вместе с тем, около 82 млн человек могут потерять работу из-за того, что их профессии устарели, и их функции выполняют машины, передает Ranking.kz.

Такие серьезные изменения связывают с тем, что автоматизация и цифровизация модифицируют почти 39% текущих навыков работников. В отчете WEF приведены списки как уходящих в прошлое, так и наиболее динамично растущих профессий. К последним относится сфера IT. В число самых быстрорастущих профессий, согласно прогнозу WEF, вошли специалисты по Big Data. По итогам опросов более 1 тыс. работодателей по всему миру, численность таких IT-экспертов вырастет более чем вдвое. Почти на 92% к 2030 году увеличится спрос на финтех-инженеров, на 83% — на специалистов по ИИ и машинному обучению. Разработчиков программного обеспечения понадобится уже на 57% больше, а спрос на data-аналитиков вырастет на 41%.

В РК, как и в мире в целом, рынок труда в IT развивается в интенсивном темпе. Численность наемных работников в категории «Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги» за последние несколько лет увеличилась более чем в 3 раза. Скачок произошел сразу после пандемии. По итогам 2020 г. численность IT-специалистов в Казахстане выросла с 6,9 тыс. до 12,1 тыс. человек, или на 76,7%. Далее увеличение шло по нарастающей. К концу июня 2025 года в стране уже насчитывалось 19,5 тыс. программистов, разработчиков, специалистов по ИИ и т. д. Это официальные данные Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Важно отметить, что численность в 19,5 тыс. человек включает далеко не всех IT-специалистов, а только тех, кто относятся к категории «Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги». «Айтишников» в Казахстане на самом деле намного больше. Однако существующие форматы отчетов БНС не позволяют дополнительно выделить тех специалистов по цифровизации, программному обеспечению, машинному обучению, которые также работают в рамках информационных технологий в своих компаниях, но официально относятся к другим отраслях экономики — нефтедобыче, металлургии, энергетике и т. д.

Каков портрет среднестатистического работника IT-сферы? Согласно результатам исследования компании Kolesa Group, проведенного в 2024 году, медианным IT-специалистом можно назвать мужчину в возрасте 26 лет. Он работает от 3 до 5 лет аналитиком данных в финтех-компании, имеет зарплату около 700 тыс. тг. За эти годы дважды менял работу и достиг уровня Middle.

С 2021 по 2024 год в секторе наблюдались следующие тренды. Международные компании, работающие в Казахстане, увеличили штат «айтишников» на 17%–37%. Доля молодых специалистов в возрасте 26–30 лет выросла на 15%. «Удаленка» перестала быть важным требованием. Доля работающих вне офиса компаний уменьшилась с 34% до 21%. Новая норма — гибридная форма работы.

С точки зрения насыщенности казахстанского рынка труда IT-специалистами его можно было бы назвать дефицитным несколько лет назад. Теперь это не совсем так. Из-за крайне высокой потребности всех отраслей экономики в цифровизации и, соответственно, неплохих зарплат, в настоящее время на этом рынке наблюдается большая конкуренция. Согласно данным Электронной биржи труда, на 4 августа текущего года на этой рекрутинговой площадке в секторе «IT и телекоммуникации» было размещено 9,7 тыс. резюме и всего 580 вакансий — почти 17 соискателей на одно рабочее место.

Больше всего как вакансий, так и претендентов на рабочие места насчитывалось в двух крупнейших мегаполисах страны. В Алматы работать в этой сфере хотели 1,5 тыс. человек, а свободных мест было всего 133, то есть почти в 11 раз меньше. В столице вакансий было чуть меньше (124), а численность соискателей составляла больше 1 тыс. человек. Наибольший уровень конкуренции в секторе наблюдался в Мангистауской области, где 655 человек претендовали на 4 вакансии. Представленная информация обобщает данные по количеству резюме и вакансий по всему сегменту «IT и телекоммуникации», без разделения на подкатегории.

Вопрос конкуренции на рынке труда IT-специалистов неоднозначен: она зависит не только от наличия достаточного числа претендентов для выбора работодателем, но и от их специализации и опыта работы. В этом плане наблюдается дисбаланс. Работодатели хотят нанимать специалистов с отточенными навыками и опытом, а на рынок выходит значительно больше тех, кто только начинает свой путь в профессии. В частности, согласно данным Электронной биржи труда, в 61% всех открытых вакансий работодатели ожидают, что у соискателя будет опыт работы от 1 до 5 лет, еще в 8% — от 5 лет. Доля объявлений, где руководство компании готово взять в штат «джуна» (англ. Junior — младший) без опыта работы составляет всего 31%. Среди соискателей же напротив, почти половину составляют новички, на их долю приходится 48% разместивших резюме. Удельный вес тех, кто имеет минимальный стаж от 1 до 3 лет, составляет всего 17,3%, до 5 лет — 24,3%. Доля специалистов категории Senior — 22,9%.

Важное значение имеет и релевантность навыков соискателей, ведь сфера IT — одна из самых быстро развивающихся. Ключевой тренд сектора — автоматизация бизнес-процессов и внедрение в работу искусственного интеллекта.

Согласно выводам исследования Kolesa Group, за период с 2021 по 2024 год зарплаты в казахстанской IT-сфере выросли на 40%. Эти данные отличаются от показателей БНС. Судя по последним, за указанные три года в категории «Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги» средние номинальные зарплаты увеличились в 2,5 раза, до 1,1 млн тг, а по итогам второго квартала 2025-го показатель достиг уже 1,2 млн тг. Больше — только у страховщиков, финансистов и управленцев головных компаний. Любопытно, что соотношение зарплат IT-специалистов со средними по экономике с годами увеличилось. Если в «поворотном» 2020-м «айтишники» получали в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране, то во втором квартале текущего года этот разрыв увеличился уже до 2,8 раза.

Что говорят сами IT-специалисты о своих зарплатах? Согласно опросу 420 работников из сферы IT, проведенному экспертами Kolesa Group, в прошлом году наибольшей номинальной зарплатой могли похвастаться специалисты по машинному обучению: 1,6 млн тг. Второе место по размеру номинальных зарплат занимали аналитики Data Science: 1,1 млн тг. В тройку лидеров также входили аналитики баз данных Data Warehouse: 1,08 млн тг.

Детализированная статистика БНС по зарплатам в разных отраслях экономики позволяет сделать вывод, что далеко не везде «айтишники» имеют миллионные зарплаты. Помимо этого, столько зарабатывать может IT-работник не каждого профиля. Рассмотрим для примера зарплаты специалистов по работе с данными. Например, эксперты по Big Data в сфере финансов и страхования в прошлом году получали номинальную зарплату в 986,3 тыс. тг. Если бы специалисты трудились по этому же направлению в сфере государственного управления, они могли бы рассчитывать на заработок в пять раз меньше: всего 177,6 тыс. тг.