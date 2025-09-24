Более 18 тыс. обращений социально-трудовой сферы обработал чат-бот с ИИ

Интеллектуальный чат-бот предназначен для автоматизации первичного взаимодействия граждан и контакт-центра.

В рамках цифровой экосистемы Министерства труда и социальной защиты населения РК «Enbek» действует контакт-центр по вопросам социально-трудовой сферы. В апреле для ускорения обратной связи с гражданами и разгрузки операторов был запущен интеллектуальный чат-бот. По состоянию на 1 сентября искусственный интеллект обработал 18,7 тыс. обращений.

Интеллектуальный чат-бот предназначен для автоматизации первичного взаимодействия граждан и контакт-центра — предоставления пользователям справочной информации, консультирования по типовым вопросам, а также направления обращений в соответствующие подразделения при необходимости.

Он функционирует как единая точка входа для обращений и обеспечивает:

— оперативное предоставление информации о государственных услугах и мерах социальной поддержки;

— поддержку пользователей при навигации по цифровым платформам.

В систему загружена база знаний, на основе которой чат-бот автоматически формирует ответы на типовые обращения. Поддерживаются казахский и русский языки.

Внедрение чат-бота позволило повысить скорость обработки запросов, сократить нагрузку на операторов и улучшить качество обслуживания граждан. На текущий момент до 96% обращений, включая текстовые и голосовые запросы, обрабатывается автоматически, при помощи ИИ.