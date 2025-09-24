Казахстанские студенты колледжей стали первыми в СНГ по кибербезопасности

В финале GO CTF TATARSTAN 2025 участвовало 20 сильнейших команд из стран СНГ.

Студенты столичного Высшего политехнического колледжа выиграли I место на II Международном турнире GO CTF TATARSTAN 2025 по кибербезопасности. GO CTF — это международный чемпионат по кибербезопасности, направленный на развитие цифровых компетенций, командной работы и подготовку молодых кадров в одной из самых востребованных профессий XXI века.

Победа студентов Astana Polytechnic в Год рабочих профессий подчеркивает востребованность и престиж прикладных специальностей, а также показывает, что молодые профессионалы Казахстана способны конкурировать на международной арене в самых передовых направлениях, таких как кибербезопасность.

«Наши студенты доказали, что рабочие профессии сегодня — это не только традиционные сферы, но и высокотехнологичные направления, требующие знаний, креативности и командной работы. Победа в GO CTF — это вклад в формирование нового поколения специалистов, которые будут обеспечивать цифровую безопасность страны», — отметил директор Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.