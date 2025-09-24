Цифровая карта бизнеса: новая система мониторинга предпринимательства

Система будет интегрирована с государственными и ведомственными базами данных, что позволит обеспечить объективный анализ состояния предпринимательства в стране.

На совещании под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина была презентована Цифровая карта бизнеса. Она была разработана НПП «Атамекен» и представляет собой современную информационно-аналитическую платформу с дэшбордами, прогнозными моделями и прозрачной статистикой, передает Uchet.kz.

Она позволит:

— формировать актуальную картину развития предпринимательства;

— оценивать эффективность мер поддержки;

— анализировать инвестиционную активность;

— обеспечивать государственные органы необходимыми инструментами для принятия взвешенных решений.

По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, новая система будет интегрирована с государственными и ведомственными базами данных, что позволит обеспечить объективный анализ состояния предпринимательства в стране. Проект реализуется в рамках Национального плана развития до 2029 года и полностью финансируется НПП «Атамекен».

Для бизнеса ЦКБ открывает доступ к данным о мерах государственной поддержки, приоритетах регионов и их специализации, реализации инвестиционных проектов, обязательных требованиях по видам деятельности, а также о спросе на продукцию. Такая информация поможет предпринимателям планировать развитие, находить новые ниши и выстраивать эффективные стратегии.

Для государства цифровая карта станет инструментом мониторинга приоритетных отраслей и реализации инвестпроектов, системой аналитики спроса и предложения, источником объективной оценки предпринимательского климата и результативности господдержки, а также средством контроля встречных обязательств бизнеса.

Сегодня малый и средний бизнес обеспечивает около 40% ВВП и почти половину занятости в стране, и ЦКБ должна способствовать дальнейшему росту этих показателей за счет точной аналитики и системного взаимодействия государства и предпринимателей.

В настоящее время НПП «Атамекен» совместно с государственными органами прорабатывает внедрение Цифровой карты бизнеса на платформе QazTech.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.