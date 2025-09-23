Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-августе 2025 года

Услуги интернет-доступа продолжают наращивать долю: 58,9% от всех доходов отрасли.

Январь-август2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе-августе 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 969,2 млрд тенге, что на 11% больше объема услуг связи в Казахстане в январе-августе 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за анализируемый период составил 18 млрд тенге, что находится примерно на 9% ниже объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуги сети интернет — 571 млрд тенге (на 26% больше); услуги сотовой связи — 152 млрд тенге (+10%). Прочие телекоммуникационные услуги составили 147 млрд тенге (-15%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,8% всего рынка телекоммуникаций республики – очередной новый максимум за всю историю наблюдений.

Август 2025

Услуг связи в августе 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 125,6 млрд тенге, что на 11% больше объема аналогичного периода 2024 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи составила 1,35 млрд тенге против 1,33 млрд тенге годом ранее (2%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,22 млрд тенге (-5%). От услуг интернета операторы выручили почти 75,5 млрд тенге (+25%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,14 млрд тенге (-8%); от услуг мобильной связи — 19 млрд (+7%); от прочих телекоммуникационных услуг — 18,8 млрд тенге против 21,9 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-14%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В августе 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,25 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,2%), абонентов сотовой связи — 27 млн единиц (101%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 19,04 млн единиц (100,5%). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 70,5%.

Самое главное

Услуги интернет-доступа продолжают наращивать долю: по итогам периода она составляет 58,9% (+0,3%) от всех доходов отрасли.