Историю автомобиля можно проверить в мобильном приложении «ЦОН»

В целях цифровизации государственных услуг и повышения их качества Государственная корпорация «Правительство для граждан» внедрила в мобильное приложение «ЦОН» новый сервис — История авто. Он позволяет гражданам получать полную информацию о транспортных средствах, зарегистрированных в РК. В документе отражаются сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, таможенном оформлении, уплате утилизационного сбора, особых отметках и выданных техпаспортах.

Такой формат дает возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке и убедиться в юридической чистоте транспортного средства. Также сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижению вероятности мошенничества на автомобильном рынке.

Для получения информации заявителю достаточно указать VIN-код автомобиля. Отчет формируется в режиме реального времени на основе данных из государственных баз данных и информационных систем.

Сервис доступен в мобильном приложении «ЦОН» после авторизации по ИИН и номеру телефона. Стоимость одной проверки составляет 500 тенге. Предусмотрены пакетные предложения: 10 проверок за 4500 тенге и 20 проверок за 8000 тенге.