Безопасность на концерте Backstreet Boys обеспечили с помощью цифровых технологий

В столице состоялся масштабный концерт легендарной группы, который собрал более 20 тысяч зрителей.

По данным МВД, для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан был задействован личный состав сотрудников полиции и Национальной гвардии МВД РК. На территории проведения мероприятия были установлены дополнительные турникеты и расширена система видеонаблюдения. Поток изображений с камер в режиме реального времени поступал в центр оперативного управления полиции, что позволило своевременно отслеживать обстановку и реагировать на любые инциденты, передает Kazpravda.kz.

В работе правоохранительных органов использовались мобильные ЦОУ, оснащенные современными средствами связи и видеоконтроля.

Кроме того, на концерте были применены четвероногие роботы Deep Robotics Lite 3, способные фиксировать нарушения общественного порядка и распознавать лица в толпе. Благодаря работе полиции и использованию современных технологий концерт прошел без происшествий, обеспечив безопасность зрителей и участников мероприятия.

В полиции подчеркнули, что крупные массовые мероприятия — это не только радостные события для горожан, но и повышенные меры безопасности.

