Запущен пилот по учету сельхозтехники через Правительство для граждан

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Совместным приказом министров сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по оказанию госуслуг в сфере учета сельскохозяйственной техники через фронт-офисы правительства для граждан. Пилот запущен посредством информационной системы НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» в Алматы и в Костанайской области с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года, передает Zakon.kz.

«Запустить пилотный проект государственной услуги Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с регистрационного учета тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости и выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для них», — говорится в документе.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта. В частности, предусмотрено, что услугополучатель либо его представитель обращается за получением государственной услуги во фронт-офис филиала Государственной корпорации. Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день с момента поступления сформированного пакета документов. При поступлении заявки на оказание государственной услуги после 17:00 отсчет срока оказания государственной услуги переносится на следующий рабочий день. Готовые документы отображаются в сервисе «Цифровые документы».

При этом документы, послужившие основанием для оказания государственной услуги, подлежат хранению во фронт-офисах Государственной корпорации в течение одного месяца. По истечении указанного срока вывоз архивных документов из фронт-офисов осуществляется услугодателем самостоятельно.

