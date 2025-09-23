В Казахстане утвердили методику построения «умных» городов

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 12 сентября 2025 года утвердил методику построения «умных» городов (Эталонный стандарт «умных» городов РК). Это концепция развития города, которая внедряет комплекс высокотехнологичных инновационных решений и организационных мероприятий, направленных на эффективное управление ресурсами и предоставление услуг в целях создания устойчивых комфортных условий для проживания граждан, передает Zakon.kz.

Целями «умного» города являются:

— обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;

— формирование эффективной системы управления;

— повышение конкурентоспособности.

Ключевые принципы:

— человекоцентричность и повышение качества жизни;

— устойчивость и экологическая ответственность;

— прозрачность, безопасность и вовлечение граждан;

— инклюзия и цифровое равенство;

— инновации и технологическая адаптация;

— интеграция и взаимосвязанность систем.

Основные сферы «умного» города:

— управление городом;

— безопасность;

— транспорт и логистика;

— социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);

— экология;

— жилищно-коммунальное хозяйство;

— экономика и бизнес;

— инфраструктура.

Методика основывается на международных стандартах и методологиях и предусматривает методологический подход к стандартизации и координации процессов управления. Этот подход обеспечивает эффективное управление ресурсами, определение приоритетных технологий и классификацию городов по их потребностям с целью минимизации дублирования затрат и усилий, а также способствует формированию устойчивой и масштабируемой системы управления.

Методика разработана с целью оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий и предусматривает классификацию населенных пунктов на три группы:

— города республиканского значения, включающие Астану, Алматы и Шымкент;

— города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения;

— города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами.

Внедрение концепции осуществляется поэтапно во всех населенных пунктах, указанных выше. Методика включает базовый перечень инициатив, необходимых для реализации концепции «умного» города, который может быть дополнен уполномоченным органом в сфере информатизации по результатам проведенной ежегодной оценки с учетом развития технологий и внедрения новых инновационных решений в сфере «умных» городов.

Также утвержден порядок разработки стратегии построения «умных» городов и Дорожной карты по ее реализации.

