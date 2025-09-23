В Казахстане утвердили методику построения «умных» городов
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 12 сентября 2025 года утвердил методику построения «умных» городов (Эталонный стандарт «умных» городов РК). Это концепция развития города, которая внедряет комплекс высокотехнологичных инновационных решений и организационных мероприятий, направленных на эффективное управление ресурсами и предоставление услуг в целях создания устойчивых комфортных условий для проживания граждан, передает Zakon.kz.
Целями «умного» города являются:
— обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;
— формирование эффективной системы управления;
— повышение конкурентоспособности.
Ключевые принципы:
— человекоцентричность и повышение качества жизни;
— устойчивость и экологическая ответственность;
— прозрачность, безопасность и вовлечение граждан;
— инклюзия и цифровое равенство;
— инновации и технологическая адаптация;
— интеграция и взаимосвязанность систем.
Основные сферы «умного» города:
— управление городом;
— безопасность;
— транспорт и логистика;
— социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);
— экология;
— жилищно-коммунальное хозяйство;
— экономика и бизнес;
— инфраструктура.
Методика основывается на международных стандартах и методологиях и предусматривает методологический подход к стандартизации и координации процессов управления. Этот подход обеспечивает эффективное управление ресурсами, определение приоритетных технологий и классификацию городов по их потребностям с целью минимизации дублирования затрат и усилий, а также способствует формированию устойчивой и масштабируемой системы управления.
Методика разработана с целью оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий и предусматривает классификацию населенных пунктов на три группы:
— города республиканского значения, включающие Астану, Алматы и Шымкент;
— города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения;
— города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами.
Внедрение концепции осуществляется поэтапно во всех населенных пунктах, указанных выше. Методика включает базовый перечень инициатив, необходимых для реализации концепции «умного» города, который может быть дополнен уполномоченным органом в сфере информатизации по результатам проведенной ежегодной оценки с учетом развития технологий и внедрения новых инновационных решений в сфере «умных» городов.
Также утвержден порядок разработки стратегии построения «умных» городов и Дорожной карты по ее реализации.
Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.