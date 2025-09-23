В Казахстане утвердили методику построения «умных» городов

Следите за новостями

    Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 12 сентября 2025 года утвердил методику построения «умных» городов (Эталонный стандарт «умных» городов РК). Это концепция развития города, которая внедряет комплекс высокотехнологичных инновационных решений и организационных мероприятий, направленных на эффективное управление ресурсами и предоставление услуг в целях создания устойчивых комфортных условий для проживания граждан, передает Zakon.kz.

    Целями «умного» города являются:

    — обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;
    — формирование эффективной системы управления;
    — повышение конкурентоспособности.

    Ключевые принципы:

    — человекоцентричность и повышение качества жизни;
    — устойчивость и экологическая ответственность;
    — прозрачность, безопасность и вовлечение граждан;
    — инклюзия и цифровое равенство;
    — инновации и технологическая адаптация;
    — интеграция и взаимосвязанность систем.

    Основные сферы «умного» города:

    — управление городом;
    — безопасность;
    — транспорт и логистика;
    — социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);
    — экология;
    — жилищно-коммунальное хозяйство;
    — экономика и бизнес;
    — инфраструктура.

    Методика основывается на международных стандартах и методологиях и предусматривает методологический подход к стандартизации и координации процессов управления. Этот подход обеспечивает эффективное управление ресурсами, определение приоритетных технологий и классификацию городов по их потребностям с целью минимизации дублирования затрат и усилий, а также способствует формированию устойчивой и масштабируемой системы управления.

    Методика разработана с целью оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий и предусматривает классификацию населенных пунктов на три группы:

    — города республиканского значения, включающие Астану, Алматы и Шымкент;
    — города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения;
    — города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами.

    Внедрение концепции осуществляется поэтапно во всех населенных пунктах, указанных выше. Методика включает базовый перечень инициатив, необходимых для реализации концепции «умного» города, который может быть дополнен уполномоченным органом в сфере информатизации по результатам проведенной ежегодной оценки с учетом развития технологий и внедрения новых инновационных решений в сфере «умных» городов.

    Также утвержден порядок разработки стратегии построения «умных» городов и Дорожной карты по ее реализации.

