IT-компания Colvir, Нурбанк и Caspian University подписали меморандум о сотрудничестве

22 сентября в Алматы состоялась церемония подписания трехстороннего меморандума о стратегическом сотрудничестве между Caspian University, Нурбанком и Colvir Software Solutions. Документ направлен на развитие образовательной экосистемы, которая позволит студентам соединить академические знания с реальными задачами финансовой отрасли Казахстана.

Colvir Software Solutions — международная финтех-компания, основанная в Великобритании и работающая в Казахстане на протяжении 25 лет. На банковской системе Colvir сегодня работает более половины банков страны. Особое место в деятельности Colvir занимает образование. Компания инвестирует в развитие компетенций специалистов и студентов, проводит отраслевые конференции, бизнес-бранчи, буткемпы, а также управляет собственным Учебным центром, где доступно более 600 курсов и тренажеров.

В рамках меморандума Colvir предоставляет Caspian University доступ к учебному порталу и цифровым ресурсам, а также методическую и консультационную поддержку преподавателей и студентов.

«Наша компания работает в 7 странах, и мы знаем, что финансовая отрасль испытывает огромную потребность в высококвалифицированных специалистах, особенно в области IT. Меморандум открывает новые горизонты для всех участников. Мы создаем мост между знаниями и практикой. Вместе сможем дать молодежи больше возможностей — получать IT-компетенции, пробовать себя в финтехе и строить успешную карьеру», — говорит Владислав Курненков, HRD и руководитель Учебного центра Colvir.

Colvir и Нурбанк связывает многолетнее сотрудничество: в этом году исполняется пять лет с момента перехода организации на банковскую систему Colvir.

«Подписание меморандума с Нурбанком и Caspian University стало логичным продолжением нашего многолетнего сотрудничества. На протяжении этих лет команда Нурбанка демонстрировала высокий профессионализм и стремление к развитию. Теперь вместе мы открываем новые возможности для подготовки молодых специалистов, которые будут двигать вперед всю финансовую отрасль Казахстана», — отметил Юрий Арутюнян, аккаунт-менеджер Colvir Software Solutions.

Нурбанк предоставит студентам возможность проходить практику и стажировки, а выпускникам — шанс на трудоустройство. Caspian University интегрирует цифровые ресурсы Colvir в образовательный процесс и обеспечит сопровождение студентов кураторами.

Подписание меморандума стало важным шагом в укреплении сотрудничества бизнеса и образования. Совместные усилия Caspian University, Нурбанка и Colvir направлены на подготовку специалистов, которые будут двигать вперед цифровую экономику Казахстана. Инициатива станет примером успешного партнерства и принесет практическую пользу студентам, университету и всей финансовой отрасли страны.

