Частные школы в Казахстане запрещают смартфоны

Закон дал министерству просвещения широкие полномочия в этой сфере. Теперь оно может гибко утверждать правила для школ.

Ведущие образовательные сети Казахстана, такие как «Білім-Инновация», Назарбаев Интеллектуальные школы и большинство частных школ уже ввели ограничения на использование смартфонов во время уроков. Это следует из заявления депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, который активно продвигает такие меры. По его словам, норма была принята в прошлом году, а теперь она помогает бороться с отвлечениями и зависимостью детей, передает Курсив.

Аймагамбетов отметил, что тема запрета смартфонов «буквально преследует». Он недавно прочитал в The Times о планах британской инспекции по образованию ввести полный бан.

«Аргументы звучат знакомо: смартфоны отвлекают, мешают развитию критического мышления, снижают качество общения детей с родителями и между собой, усиливают зависимость и риски для психического здоровья», — пояснил Аймагамбетов.

