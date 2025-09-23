Бишкек и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации

Соглашение заключено в рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС».

Бишкек и Москва подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере цифровизации городского управления. Документ предусматривает обмен опытом, внедрение инновационных решений и реализацию совместных проектов, направленных на повышение эффективности управления городской средой и улучшение качества жизни горожан, передает Sputnik.

Соглашение заключено в рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС», где столицу Кыргызстана представил директор МП «Центр цифровых технологий» Жумамудун Жумалиев. Участники форума обсудили современные IT-решения в сфере ЖКХ и поделились успешными практиками автоматизации коммунальных процессов.

Стороны также договорились о проведении консультаций, семинаров и конференций, об обмене профессиональным опытом и укреплении связей между профильными организациями и бизнес-сообществами. Они выразили уверенность, что партнерство станет основой для дальнейшего развития «умной» городской инфраструктуры и устойчивого цифрового прогресса.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.