Айдын Рахимбаев открыл еще одну компанию – теперь для производства солнечной энергии

В Международном финансовом центре «Астана» была зарегистрирована компания Solar Power Plants Ltd., акционером которой выступает дочерняя структура BI Group Айдына Рахимбаева — General Contractors Group Ltd. Solar Power Plants Ltd. будет заниматься производством солнечной энергии. На текущем этапе прорабатываются возможные варианты развития проектов в сфере зеленой энергетики, передает Курсив.

Видом деятельности Solar Power Plants Ltd. указана деятельность холдинговых компаний, СЕО компании является Олжас Абулгазин. Solar Power Plants Ltd. имеет 100 акций по 1 тыс. тенге каждая (итого акционерный капитал составляет 100 тыс. тенге).

Ранее сообщалось, что другая «дочка» General Contractors Group Ltd. — ТОО «Альхена» — планирует строительство солнечной электростанции в Арале в Кызылординской области по 20-летнему контракту. В марте 2025 года «Альхена» разместила на бирже МФЦА «зеленые» облигации на 5 млрд тенге с купонной ставкой 21,5% годовых. Однако 25 июля они были добровольно делистингованы в связи с приостановкой господдержки (субсидирования) со стороны Фонда развития предпринимательства «Даму».

«Что касается „Альхена“, проект по строительству солнечной электростанции в Кызылординской области остается в фокусе — работа над ним продолжается. В настоящее время мы находимся на стадии проектирования», — сообщили в BI Group. В группе отметили, что рассматривают развитие проектов в сфере «зеленой» энергетики как одно из ключевых и стратегически важных направлений.

«Компания стремится придерживаться принципов устойчивого развития и ESG, все активнее внедряет экологичные решения и работает над снижением углеродного следа на всех этапах своей деятельности. Для нашей компании это не просто следование глобальным трендам, но и проявление ответственного отношения к будущим поколениям: развитие зеленых технологий, поддержка международных инициатив по декарбонизации и создание проектов, способствующих формированию более чистой и устойчивой среды в Казахстане», — заверили в BI Group.

24 ноября 2023 года «Альхена» стала победителем в первом аукционе ВИЭ на строительство солнечной электростанции для южной зоны единой электроэнергетической системы Казахстана. Компания планировала построить СЭС на 20 МВт в Кызылординской области, аукционная цена на будущие поставки электроэнергии со станции составила 38 тенге за кВтч без НДС.

