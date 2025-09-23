В Алматы построят современный образовательный центр

Образовательный центр «Үркер» будет отвечать современным требованиям.

Основная цель проекта — формирование нового поколения лидеров, способствующих интеллектуальному, культурному и инновационному процветанию Казахстана, создание равных условий для одаренных школьников и молодежи и развитие их потенциала в науке, искусстве, технологиях и предпринимательстве. Об этом сообщил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.

Образовательный центр «Үркер» станет новым этапом развития системы образования для одаренных детей. Здесь учащиеся получат возможность для раскрытия своих научно-исследовательских и творческих способностей, усовершенствуют свои знания по новым образовательным программам в соответствии с международными стандартами.

«В центре появятся стартап-инкубаторы, научные школы и лаборатории в области математики, физики, химии, биологии и информатики, а также будут реализованы партнерские проекты совместно с крупнейшими международными компаниями по таким направлениям, как робототехника, искусственный интеллект, биотехнология. Также будут созданы условия для развития музыки, изобразительного искусства, кино, театра и национального искусства», — сказал спикер.

Один из новых проектов — национальная цифровая платформа Smart Daryn. Министерство просвещения запустило ее для оказания поддержки одаренных школьников и педагогов. Кроме того, была разработана единая система тестирования Smart Daryn и автоматизирован весь процесс — от регистрации на олимпиады и конкурсы до итоговых результатов. Главная особенность платформы — организация олимпиад и конкурсов в онлайн-формате с использованием системы прокторинга. Этот метод обеспечит честное и прозрачное проведение интеллектуальных конкурсов.

Наряду с этим Smart Daryn предоставляет участникам возможность получить консультацию опытных тренеров, улучшить навыки и знания посредством онлайн-обучения, качественно подготовиться к интеллектуальным соревнованиям.

Новый проект станет важным шагом в развитии творческого и интеллектуального потенциала учащихся, повышении профессиональной квалификации педагогов и внедрении современных цифровых технологий в образовательный процесс.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная теме информационных технологий в сфере образования в РК.