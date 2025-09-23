Банки будут передавать налоговикам движения денег по счетам

Обсуждение проекта приказа продлится до 29 сентября на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах». Цель принятия проекта — повышение эффективности налогового администрирования и своевременного выявления налоговых рисков, передает Uchet.kz.

Проектом будут утверждены:

— форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах;

— форма сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение;

— правила и сроки представления в орган государственных доходов сведений о наличии у налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах;

— критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физического лица, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;

— форма сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;

— перечень и правила представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

