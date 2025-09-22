Анонс: 12 Бизнес-форум 1С:ERP

Цель форума - обмен опытом по проектам внедрения решений 1С для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы 1С:Предприятие, сервисов 1С, отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно.

Фирма 1С приглашает пользователей, потенциальных клиентов и партнеров принять участие в 12 Бизнес-форуме 1С: ERP, посвященном практике внедрения и развитию 1С: ERP и других решений и сервисов 1С. Форум пройдет 20 ноября 2025 года в Москве, в МВЦ Крокус Экспо (павильон № 1).

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения 1С: ERP, 1С: Корпорация, 1С: Управление холдингом, 1С: ERP. Управление холдингом, 1С: Документооборот КОРП, 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП, 1С: Аналитика, 1С: Шина, 1С: MDM и других решений 1С для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы 1С: Предприятие, сервисов 1С, отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно.

Бизнес-форум 1С: ERP проводится фирмой с 2014 года. Мероприятие традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2024 году на мероприятие зарегистрировалось более 7300 участников, очно приняло участие более 3600 человек из 1650 организаций (из них 91% участников от пользователей решений 1С — руководители компаний, подразделений и проектов автоматизации). На сайте трансляции мероприятия присутствовало 3250 посетителей. География участников — 340 городов из 9 стран. С материалами форума 2024 года, фото- и видеорепортажами можно ознакомиться на сайте.

В 2025 году форум пройдет в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций. Бизнес-форум 1С: ERP — это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки 1С — 1С: ERP.

В программе запланированы пленарное заседание, параллельные тематические секции, выставка программных продуктов.

Среди ключевых докладчиков — директор фирмы 1С Б. Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы 1С: Предприятие, 1С: ERP и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений 1С поделятся представители пользователей, в том числе победители международного конкурса корпоративной автоматизации 1С: Проект года.

В ходе докладов будут освещены следующие темы: направления автоматизации холдингов, внедрения ERP-решений, технологий обработки и анализа данных, документооборота, управления проектами, активами и ремонтами, производственной безопасности и экологии, логистики.

Планируется представить опыт цифровизации в различных отраслях: промышленность, торговля, транспорт и логистика, строительство, недвижимость и ЖКХ, агропромышленный комплекс, финансовый сектор.

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы 1С — методистам и разработчикам платформ, а также ознакомиться с практическим опытом реализации проектов на реальных примерах.

К участию в форуме приглашаются:

— представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

— представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений;

— представители партнеров фирмы 1С;

— представители средств массовой информации.

Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и ее подтверждения. Подробная информация о Бизнес-форуме 1С: ERP, предварительная программа и регистрация — на сайте.