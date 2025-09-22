Что думают об искусственном интеллекте казахстанские школьники, учителя и писатели

Сегодня молодежь активно осваивает ИИ, интегрируя его в повседневную и образовательную жизнь.

Одной из центральных тем семейного фестиваля науки PRO. NRG, который прошел 20 сентября на площадке AIFC EXPO в столице, стало применение искусственного интеллекта в науке и образовании. Сегодня школьники и студенты активно осваивают ИИ, интегрируя его в повседневную и образовательную жизнь. Многие из них уже в юном возрасте успешно примеряют на себя роли ИИ-разработчиков, демонстрируя практические навыки.

Новые горизонты образования и литературы

Организаторами научного фестиваля, который прошел уже в четвертый раз, выступают Корпоративный фонд «Caravan of Knowledge» и компания «Шеврон». В этом году событие собрало более 30 спикеров — лидеров мнений и профессионалов индустрии. Среди них — тренер по искусственному интеллекту в образовании и преподаватель английского языка Аида Абильякимова.

«Искусственный интеллект в образовании — это не вопрос „заменит или не заменит ИИ учителя“, а вопрос культуры его применения. Сегодня перед нами стоит задача выстроить правила игры: как ИИ должен использоваться в школе, чтобы усиливать мышление, а не подменять его. На фестивале я делюсь практическими кейсами применения ИИ для развития функциональной грамотности и креативности обучающихся, рассказываю о неожиданных рисках и о том, почему иногда „умный“ инструмент может вести к эрозии мышления», — говорит Аида.

По ее словам, сегодня большинство учителей признаются, что им становится все более сложно отличать работу, написанную учениками от текста, сгенерированного ИИ.

«Но в этом и кроется ключевая мысль: нужно не охотиться на плагиат, а учить диалогу с ИИ. Национальная академия образования уже подготовила правила академической честности и этические стандарты применения ИИ, которые помогают учителю задать рамки: „Как использовать инструмент так, чтобы оставалась твоя авторская работа“. В некоторых странах, например, в Сингапуре, уже внедряют устные защиты проектов. Я думаю, эта практика нам тоже близка», — говорит Аида Абильякимова.

В современной науке и технологиях тренера по искусственному интеллекту в образовании вдохновляет не скорость, а доступность науки — «то, что ребенок в сельской школе может работать с теми же цифровыми инструментами, что и его сверстник в Сингапуре или США».

«Это создает равные шансы, — говорит Аида. — И еще меня вдохновляет междисциплинарность: когда ИИ помогает не только в математике, но и в литературе, искусстве, истории. Это возвращает образованию целостность».

Универсальность ИИ, охватывающая разнообразные области, привела к тому, что и в писательском мире появились как новые эффективные инструменты, так и вопросы о неконтролируемом использовании технологий. Эти аспекты стали предметом лекции поэта, детского писателя и преподавателя Открытой литературной школы Алматы Ксении Рогожниковой (Земсковой). Она представила ИИ как новый инструмент для авторов, сравнимый с изобретением печатной машинки.

Ксения подчеркивает, что, несмотря на прогнозируемое развитие, ИИ сегодня — это, прежде всего, возможность.

«Анализируя тексты, можно выявить особенности генеративных произведений, заключающихся в склонности ИИ к определенным структурам, любви к противопоставлениям, высокопарности, пристрастии к языковым „красивостям“. Хотя предсказывают, что к 2030 году ИИ будет способен создавать тексты вместо человека, сегодня он пока еще не может заменить автора. Литература как искусство всегда подразумевает новаторство, актуальность и отражение духа времени, что пока недоступно ИИ, так как он не обладает возможностью получать человеческий опыт, он всего лишь присваивает его себе», — отмечает Ксения.

По мнению преподавателя Открытой литературной школы Алматы, случай японской писательницы Риэ Кудан, получившей литературную премию за роман, созданный с помощью ИИ, демонстрирует, что авторство остается за человеком.

«Риэ Кудан задавала искусные вопросы и получала нужные ответы от ChatGPT, и использовала ИИ в качестве творческого партнера и помощника. В наше время мы уже не можем возражать против использования авторами ИИ, как инструмента, расширяющего возможности творчества, потому что всякий инструмент, попадая к автору, работает не сам по себе, а включается в систему смыслов и целей его творчества, как резец — для скульптора, кисть — для художника, — считает Ксения. — Машина лишь обрабатывает предоставленный опыт, но импульс новизны, авторская интонация и художественная ответственность остается за человеком».

Образование и бизнес в новом измерении

По словам директора корпоративного фонда Caravan of Knowledge и организатора фестиваля PRO. NRG Дарына Сайынова, на сегодняшний день искусственный интеллект стремительно трансформирует все сферы жизни, ускорив темпы развития технологий. Если раньше можно было прогнозировать тренды на десятилетия, то теперь даже годовой прогноз сложен из-за экспоненциального влияния ИИ.

«Это касается не только казахстанцев, но и всего мира, особенно педагогов. ИИ одновременно облегчает и усложняет образование. Для детей, например, он открывает возможности, но несет риск потери понимания реальных знаний при чрезмерном использовании для списывания. Поэтому важно не только освоить технические аспекты применения ИИ, но и научить детей этическим нормам его использования», — считает Дарын Сайынов.

Он подчеркнул, что фестиваль PRO. NRG Fest за годы проведения смог зарекомендовать себя в качестве отличной платформы для стартапов, работающих в области ИИ и других передовых технологий. Благодаря обширной аудитории, охватывающей государственный сектор, частных лиц, потребителей и производителей, событие создает уникальные возможности для поиска инвестиций, партнерств и новых коллабораций.

На фестивале 2025 года представлены разнообразные проекты — как ученические, так и учительские. Среди посетителей — представители множества компаний, которые ищут талантливых сотрудников и новые идеи.

«На PRO.NRG также присутствуют представители фондов, включая инвестиционные. Здесь успех во многом зависит от умения участников представить свой проект, продемонстрировать его реализуемость и потенциал, чтобы фонды увидели ценность. Учитывая, что в этом году ИИ является одним их ключевых направлений фестиваля, мы ожидаем увидеть множество инновационных ИИ-решений, призванных упростить жизнь людей и оптимизировать бизнес-процессы», — заключил Дарын Сайынов.

От идеи к инвестициям

Отличным примером развития ИИ-разработок среди молодежи на сегодняшний день является nFactorial Incubator. Эта программа также реализуется в партнерстве с компанией «Шеврон», которая ежегодно выделяет 75 грантов для реализации этой инициативы. В течение 10 недель на базе Satbayev University в Алматы участники, преимущественно старшеклассники и студенты из регионов страны, разрабатывают полнофункциональные веб- или мобильные приложения с использованием искусственного интеллекта. К концу программы участники стремятся привлечь до 10 тысяч пользователей. Руководитель проекта Асель Бижанова отметила, что отбор участников состоит из трех этапов: подача заявки, выполнение технического задания (создание мини-сайта, например, клона «Кинопоиска» или Netflix) и получасовое собеседование.

«Это гарантирует, что на программу попадают уже имеющие базовые навыки. Проект обеспечивает участников всем необходимым: платформой, платными инструментами и полной структурой для эффективной разработки. В течение всего процесса разработки ведется еженедельный мониторинг прогресса, и отстающие участники отсеиваются», — рассказывает Асель.

Примерно к шестой неделе инкубатора участники зачастую имеют готовый MVP (минимально жизнеспособный продукт) своего проекта. На этом этапе перед ними ставится задача активного привлечения пользователей через собственные социальные сети, включая LinkedIn, TikTok, Instagram, X и Threads.

По словам руководителя проекта, особо ценным является то, что вторая фаза обучения происходит параллельно с запуском приложения. Когда участники начинают привлекать первых пользователей, нередко вскрываются технические проблемы, требующие оперативного исправления.

«В этом году в программе стартовал 81 человек, а завершили ее 77. На сцене перед жюри, инвесторами и потенциальными работодателями были защищены топ-25 проектов. В итоге проекты троих участников были выкуплены, а сами они трудоустроены для дальнейшего развития идей в рамках компаний. Еще один участник привлек инвестиции в размере 40 тысяч долларов, а 15 ребят получили предложения о работе», — с гордостью отметила Асель Бижанова.

Руководитель проекта обратила внимание на то, что программа, действующая с 2015 года, демонстрирует интересную тенденцию: чем моложе участники, тем выше их талант. В этом году самому молодому участнику проекта исполнилось всего 15 лет: «Сегодня школьников, участвующих в нашем проекте, можно смело рассматривать как джуниор-разработчиков, зачастую превосходящих по таланту разработчиков старшего возраста. В основном это представители НИШ, РФМШ и КТЛ».

Завершив программу, участники получают не только готовый проект, но и мощный инструмент для дальнейшего карьерного роста. Их проекты становятся полноценными «pet-проектами» — визитной карточкой в портфолио, критически важной для трудоустройства, особенно в крупных технологических компаниях (bigtech) и при поступлении в зарубежные вузы на грант. Демонстрация успешной разработки и наличия активной пользовательской базы дает неоспоримое преимущество перед другими кандидатами.

«Мы целенаправленно развиваем навыки ИИ-разработок среди молодежи. Наша программа способствует развитию не только технических компетенций, но и ценных „софт-скилов“, включая маркетинг, дизайн и продуктовое мышление. Участники полностью раскрывают свой потенциал в этих областях, демонстрируя отличные навыки презентации. И что очень радует, что фундаментальную базу для этого закладывают их школы», — отметила Асель Бижанова.

Прогнозы и амбиции юных разработчиков

Говоря об участниках проекта, можно отметить 16-летнего Бижана Ашыхатова, который запустил сайт и iOS-приложение под названием AuarAI (Ауа Райы) — персональный ИИ-стилист.

Благодаря современным ИИ-технологиям этот сервис помогает пользователям создавать идеальные образы. Достаточно указать цель выхода, и система, учитывая погоду и вещи из виртуального гардероба пользователя, предложит наиболее подходящий вариант. Кроме того, в сервисе присутствует функция получения рекомендуемых к покупке товаров из каталога онлайн-магазина.

«За это лето мое приложение набрало 400 авторизованных пользователей и более 10 тысяч просмотров страницы в App Store, — рассказывает Бижан. — Каждый день я пользуюсь своим приложением AuarAI, чтобы быстрее решить проблему выбора одежды и не опаздывать на занятия и встречи».

Участник проекта заметил, что сегодня в своей повседневной жизни он нередко прибегает к использованию различных ИИ-технологий. Помимо своего приложения Бижан обращается к ChatGPT.

«С ним я ускоряю изучение программирования, лучше усваиваю материал в колледже и готовлюсь к экзаменам. Он помогает находить ответы там, где обычный интернет бессилен», — отметил 16-летний разработчик.

17-летняя Мадина Куанышева разработала веб-приложение Ailish, предназначенное для тех, кто изучает английский язык. Уникальность Ailish в том, что он позволяет совместить изучение языка с личными интересами пользователя.

«В частных школах или у репетиторов по языку сложно найти специализированные уроки, например, по обработке микропластика или биологии, — объясняет Мадина. — На Ailish достаточно указать интересующую тему и уровень владения языком, чтобы получить готовый урок с текстом, видеоматериалами, заданиями на письмо и говорение, а также обратную связь по выполненным заданиям».

Помимо разработки Ailish Мадина активно использует технологии в повседневной жизни для автоматизации рутинных задач.

«Это помогает мне оптимизировать рабочие процессы и освобождает время для более важных и требующих внимания дел», — отмечает она.

Как Бижан Ашыхатов, так и Мадина Куанышева считают, для человечества в ближайшие 10-20 лет ключевую роль искусственный интеллект сыграет в науке и медицине. Эти технологии позволят создавать новые лекарства и вакцины, снижать смертность и увеличивать продолжительность жизни. Также в будущем, по словам Бижана, появятся команды из множества ИИ-агентов, которые смогут сотрудничать между собой и заменять целые компании, тем самым увеличивая количество компаний Unicorn’ов всего с одним сотрудником.

Если бы Бижану довелось стать частью команды, создающей будущее искусственного интеллекта, его главной целью стало погружение в разработку ИИ для проектирования и оптимизации квантовых алгоритмов.

«Это дало бы огромный толчок развитию квантовых вычислений, а значит, и всей науки, ускорив открытия во многих областях. Мы живем в удивительное время: на наших глазах ИИ внедряется во все аспекты жизни. Каждый день появляются сотни инструментов, которые делают нашу работу и быт проще. Как когда-то физический мир переходил в интернет, так сейчас интернет постепенно становится „ИИ-шным“. Уже сегодня мы видим, как Google интегрировала Gemini в поиск, сделав его гораздо эффективнее и удобнее», — отметил Бижан Ашыхатов.

Если бы у Мадины Куанышевой была возможность присоединиться к команде разработчиков ИИ, она посвятила бы себя созданию системы, интегрирующей когнитивные способности с эмоциональным интеллектом. Девушка считает, что такая технология могла бы не только предоставлять более точные ответы, основанные на понимании человеческих потребностей, но и оказывать качественную психологическую поддержку, пока еще недоступную всем нам.

«Эмпатия в сочетании с ИИ — это то, что, как мне кажется, могло бы появиться в ближайшем будущем», — заключила Мадина.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.