До «15 колена» сможет отслеживать Минфин собственников бизнеса

Ведомство представило Smart Data Finance и возможности цифровых сервисов.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин ознакомился с деятельностью информационных систем и проектами цифровой трансформации Министерства финансов.

Сегодня информационные системы минфина охватывают налоговое и таможенное администрирование, казначейство, госзакупки, стратегическое планирование и аудит. Ключевая из них – Smart Data Finance, база больших данных для автоматизированного расчета налогов.

В SDF содержатся сведения по 1,9 млн индивидуальных предпринимателей, 584 тыс. юридических лиц и 20,4 млн физических лиц. Здесь формируется цифровой профиль налогоплательщика: информация об имуществе, месте работы, уплате налогов, статусе получателя АСП. У юридических лиц дополнительно фиксируются фонд оплаты труда, количество работников, история налоговой отчетности и электронных счетов-фактур.

Система позволяет анализировать деловую активность компаний и визуализировать связи между ними и их владельцами вплоть до 15 колена. В ходе презентации продемонстрирована схема дробления, используемая одной строительной компанией для оптимизации налогов.

Также продемонстрирован функционал аналитики сведений по букмекерским конторам. В базе отражены данные по всем действующим в Казахстане конторам. В режиме онлайн система позволяет увидеть оборот средств на ставках, которые ежедневно делают казахстанцы.

Еще один проект - Цифровая карта государственных финансов, или «Чашка кофе». Это проект по визуализации данных с подключенных к налоговой системе контрольно-кассовых машин. Он демонстрирует возможности налоговой системы по мгновенному отражению покупок, зарегистрированных через ККМ. В системе фиксируются сумма, дата, время и место покупки – будь то чашка кофе или покупки в супермаркете. На базе этой информации формируется аналитика кассовой дисциплины как в разрезе регионов, так и каждого налогоплательщика. Цифровая карта государственных финансов помогает визуализировать доходы и расходы регионов в реальном времени. В системе отображаются данные по 1,1 млн ККМ.

Для повышения эффективности налогового администрирования запущены в работу системы Е-тамга, ИСНА, Keden.

Е-тамга – расчет баланса НДС и информирования налогоплательщиков НДС о текущем балансе за квартал онлайн. Основная задача – предотвращение фиктивных сделок, использующихся при оптимизации налогов.

ИСНА – интегрированная система налогового администрирования, которая объединила семь устаревших решений в единую платформу и обеспечивает полное налоговое сопровождение предпринимателей.

Keden – автоматизирует таможенные процессы, вводит дистанционное взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и использует элементы искусственного интеллекта.

В системе государственного планирования оцифрована расходная часть бюджета. Все госорганы формируют заявки онлайн, загружают коммерческие предложения и акты выполненных работ. Это позволит контролировать каждую стадию расходования бюджетных средств – от планирования и закупок до анализа эффективности.

Для контроля господдержки внедрен цифровой сервис BAQYLAUDA, который ведет скоринг получателей и отслеживает эффективность мер.

Также были презентованы Национальный каталог товаров (единая база для идентификации и учета продукции), Единый личный кабинет предпринимателя (портал «одного окна» для бизнеса).

По итогам презентации Серик Жумангарин дал несколько рекомендаций по повышению удобства действия систем для бизнеса.