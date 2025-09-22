Токаев подписал закон по усилению борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Вводятся новые субъекты финмониторинга - операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан».

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»», передает Sputnik.

Законом вводятся новые субъекты финмониторинга. В их числе - операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан». Также вводится понятие «подозрительная деятельность». Она будет определяться периодичностью и размерами переводов. Например, когда на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.