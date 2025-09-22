Следите за новостями

Цифра дня

53% национального рынка IT-услуг приходится на Алматы

    Центр прогнозирования Генпрокуратуры начал предупреждать о киберугрозах

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о проводимой работе по укреплению кибербезопасности.

    22 сентября 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Он заслушал первый отчет Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности КПСиСУ. Центр уже реализует цифровые проекты с применением элементов искусственного интеллекта: анализирует обращения в «е-Өтініш», прогнозирует преступность, отслеживает мировые криминальные угрозы, чтобы не допустить их экспорта в Казахстан, передает Liter.kz.

    По его словам, недавно именно этот Центр предупредил о масштабной фишинговой атаке на автолюбителей.

    «Злоумышленники рассылают письма с постановлением о нарушении ПДД и ссылкой „оплатить штраф“, что приводит к краже денег и заражению устройств. Первые атаки зафиксированы в США и РФ, мы уже информируем граждан и госорганы о рисках. Защита прав и интересов людей для нас — первоочередная задача», — отметил генпрокурор.

    Он добавил, что прокуратура по поручению главы государства будет и дальше осуществлять цифровой прогноз, чтобы вовремя выявлять и предотвращать киберугрозы.

    «Это наша новая ответственность перед обществом», — подчеркнул Берик Асылов.

    Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности для бизнеса.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.