Подать заявку на лизинг сельхозтехники теперь помогает ИИ

АО «КазАгроФинанс» объявило о запуске нового цифрового сервиса, позволяющего фермерам получить решение по поданной заявке на лизинг сельхозтехники всего за 10 минут.

В основе инструмента лежат технологии искусственного интеллекта. При подаче заявки клиент прикрепляет справку о составе крестьянского или фермерского хозяйства, после чего система анализирует документ. Если выявляется, что хозяйство состоит из одного участника, заявка направляется на ускоренное рассмотрение. Это позволяет сократить время рассмотрения и принятия решения.

В течение лета специалисты «КазАгроФинанс» выезжали в регионы, проводили дни открытых дверей для клиентов в Актобе, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской и в других областях. В ходе встреч с аграриями прошла презентация нового сервиса и демонстрация его работы. Фермеры положительно восприняли новшество, отметив его удобство.

В компании отмечают, что цифровая заявка — это альтернатива, а не замена бумажной форме. В сельской местности интернет остается нестабильным, у части фермеров нет смартфонов или навыков работы в цифровой среде. Поэтому «КазАгроФинанс» продолжит обучать аграриев, знакомить их с работой сервиса и помогать осваивать новый инструмент.

«Сервис позволяет получить решение по заявке всего за несколько минут. Это не просто автоматизация, а конкретный инструмент повышения эффективности. Мы сохраняем бумажный формат для тех, кому он привычнее, и одновременно даем возможность освоить цифровой путь», — сказал председатель правления АО «КазАгроФинанс» Айдар Прашев.

Цифровой сервис подачи заявок стал продолжением системной работы компании по внедрению технологий искусственного интеллекта. В 2024 году АО «КазАгроФинанс» реализовало проект по онлайн-мониторингу предметов лизинга с применением ИИ. Система доказала свою эффективность — инженерам больше не нужно выезжать на поля для проверок, контроль за техникой осуществляется дистанционно.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.