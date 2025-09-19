Ученые КазНУ разработали платформу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Zhurek AI работает на базе искусственного интеллекта.

Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали платформу Zhurek AI, которая на ранней стадии выявляет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Платформа, работающая на базе искусственного интеллекта, может своевременно обнаруживать аномалии в сердечно-сосудистой системе и автоматически оценивать уровень риска, а также облегчает работу медицинских работников.

Пользователь загружает в платформу результат анализа крови в формате PDF и заполняет специально подготовленную анкету. Система обрабатывает информацию и выдает прогноз рисков. В заключение пользователю рекомендуется обратиться к врачу, если существует угроза жизни.

Работа платформы состоит из сложного алгоритма, включающего глубокие нейронные сети (DNNs) и метод больших опорных векторов (Large-margin SVMs), которые обеспечивают высокую точность диагностики и классификации рисков.

«Главные преимущества проекта — скорость и точность. Zhurek AI была обучена на тысячах реальных медицинских данных, поэтому способна выявлять скрытые аномалии, которые иногда остаются незамеченными врачами. Это очень важно для ранней диагностики», — говорит Асия Балтабаева, научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта и интернета вещей на базе КазНУ.

Проект финансируется Министерством науки и высшего образования РК. К разработке инновационной платформы было привлечено 15 ученых КазНУ. В будущем специалисты планируют запустить и коммерциализировать систему.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.