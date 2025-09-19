Изменены правила работы автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

Министр энергетики приказом от 11 сентября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии. В частности, название правил изложено в новой редакции — Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии. Кроме того, правила дополнены новым понятием «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» — информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса РК в сфере электроэнергетики посредством информационного взаимодействия физических и юридических лиц с уполномоченным органом и иными государственными органами, передает Zakon.kz.

При этом уточняется, что для создания автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) субъекты оптового рынка электрической энергии подают письменные заявления в произвольной форме на получение технических условий на подключение АСКУЭ субъекта к интегрированной АСКУЭ Системного оператора с приложением однолинейной электрической схемы выдачи/потребления электрической энергии, перечня КУЭ, расположенных на энергообъектах субъекта, с указанием наименования присоединения, технических и метрологических характеристик средств измерения, входящих в состав каждого КУЭ.

Данные коммерческого учета электрической энергии передаются в устройства сбора и передачи данных каждые пятнадцать минут с дальнейшей передачей в информационную систему уполномоченного органа. При сбоях передачи информации обеспечивается возможность сбора данных одновременно за несколько пятнадцатиминутных интервалов.

Вместе с тем правила дополнены новой главой — Порядок оснащения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии.

Также правила дополнены новыми пунктами о том, что субъекты топливно-энергетического комплекса в области электроэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии с информационной системой уполномоченного органа.

Требования к объектам информатизации субъектов электроэнергетики определяются Правилами формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическом комплексом, в соответствии с пунктом 4 статьи 10-4 Закона.

