Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану?

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин заявил о дефиците кадров для масштабного внедрения искусственного интеллекта в стране.

Он отметил, что развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта требуют наличия высококвалифицированных кадров, передает Zakon.kz.

«Требуются Data Scientist и ML-инженеры для разработки и обучения моделей, инженеры по данным (Data Engineers) для подготовки, хранения и обработки больших массивов информации, а также аналитики и специалисты по интерпретации данных для принятия решений на основе полученных инсайтов. Требуются также этические эксперты и аудиторы ИИ для контроля рисков и предвзятости моделей», — заявил он.

На сегодняшний день наблюдается острый кадровый дефицит в этих направлениях, особенно в государственном секторе. Причины — отсутствие профильных образовательных программ, миграция кадров в частный сектор и за рубеж, низкие заработные платы.