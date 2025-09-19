Следите за новостями

Цифра дня

53% национального рынка IT-услуг приходится на Алматы

    Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану?

    Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин заявил о дефиците кадров для масштабного внедрения искусственного интеллекта в стране.

    19 сентября 2025 18:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Он отметил, что развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта требуют наличия высококвалифицированных кадров, передает Zakon.kz.

    «Требуются Data Scientist и ML-инженеры для разработки и обучения моделей, инженеры по данным (Data Engineers) для подготовки, хранения и обработки больших массивов информации, а также аналитики и специалисты по интерпретации данных для принятия решений на основе полученных инсайтов. Требуются также этические эксперты и аудиторы ИИ для контроля рисков и предвзятости моделей», — заявил он.

    На сегодняшний день наблюдается острый кадровый дефицит в этих направлениях, особенно в государственном секторе. Причины — отсутствие профильных образовательных программ, миграция кадров в частный сектор и за рубеж, низкие заработные платы.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.