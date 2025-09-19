Должников будут выявлять на улицах, в аэропортах, вокзалах и метро

Министерство юстиции, республиканская палата частных судебных исполнителей и генеральная прокуратура расширили возможности системы «Цифровой контроль» для развития механизмов выявления должников.

В настоящее время с помощью системы «Цифровой контроль» появилась возможность определять граждан, уклоняющихся от уплаты долгов, не только на улицах и в общественных местах города, но также в аэропортах, на объектах железнодорожного и метрополитеновского транспорта, а также в социально значимых зданиях. Кроме того, должники также выявляются в центрах обслуживания населения при получении государственных услуг, а также при покупке авиа- и железнодорожных билетов посредством автоматической идентификации лица через базу данных, передает Курсив.

На январь 2024 года количество должников, находящихся в розыске, составило 4560 человек, из которых системой были установлены места жительства 2118 лиц, что составило 39,3% от общего числа разыскиваемых должников.

В рамках сотрудничества генеральной прокуратуры, министерства юстиции и республиканской палаты частных судебных исполнителей также ведется работа по внедрению функции розыска автомобилей должников, на которые наложен запрет. Такие автомобили выявляются с помощью городских камер видеонаблюдения и инструментов искусственного интеллекта. После этого полицейские останавливают их и доставляют на специальные штрафные стоянки. В минюсте напомнили, что эти меры направлены на защиту интересов взыскателей.

В начале июля министерство финансов подготовило проект приказа, по которому планировалось запустить пилотный проект, который позволит комитету государственных доходов продавать имущество должников через мобильное приложение. Мера должна была помочь оперативно продавать имущество, ранее изымавшееся для погашения долгов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

По данным КГД, в 2024 году в бюджет поступило 1,5 млрд тенге от реализации имущества должников, а за шесть месяцев 2025 года — 700 млн тенге.