Следите за новостями

Цифра дня

53% национального рынка IT-услуг приходится на Алматы

    «Столб с камерами» на перекрестке в Алматы: в ДП разъяснили нововведение

    Ранее в Сети появилась информация об установке на перекрестке Абая и Байтурсынова в Алматы новой конструкции, не похожей на привычные «Сергеки».

    19 сентября 2025 16:30, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Софт, Регионы

    Необычная конструкция действительно выглядит как столб, со всех сторон испещренный камерами видеонаблюдения. Как пояснили стражи правопорядка, органами внутренних дел активно внедряются цифровые решения в полицейскую деятельность, передает Zakon.kz.

    «Это позволяет оперативнее реагировать на правонарушения, проводить профилактику, в том числе в сфере обеспечения дорожной безопасности. В рамках интеллектуального проекта, который внедрен в этом году, планируется установка камер на наиболее оживленных участках города», — заявили в Департаменте полиции Алматы

    Новое оборудование:

    — позволяет одновременно контролировать до восьми полос движения;
    — может вести видеонаблюдение с углом обзора 360°;
    — считывает государственные регистрационные номера и распознает лица.

    «Все это направлено на повышение дорожной и общественной безопасности, оперативное реагирование и создание более удобной и безопасной городской среды», — подытожили в Департаменте полиции Алматы.

    Отметим, что на данный момент местная полиция усиливает контроль. Так, ранее ей были переданы современные автомобили и спецсредства, которые будут использоваться для повышения уровня безопасности и эффективности работы. Упоминаются и камеры: сегодня центр оперативного управления (ЦОУ) объединяет более 53 тыс. устройств, включая обладающие функцией распознавания лиц.

    До конца года планируется подключить еще 8 тыс. камер к платформе Target.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.