«Столб с камерами» на перекрестке в Алматы: в ДП разъяснили нововведение

Ранее в Сети появилась информация об установке на перекрестке Абая и Байтурсынова в Алматы новой конструкции, не похожей на привычные «Сергеки».

Необычная конструкция действительно выглядит как столб, со всех сторон испещренный камерами видеонаблюдения. Как пояснили стражи правопорядка, органами внутренних дел активно внедряются цифровые решения в полицейскую деятельность, передает Zakon.kz.

«Это позволяет оперативнее реагировать на правонарушения, проводить профилактику, в том числе в сфере обеспечения дорожной безопасности. В рамках интеллектуального проекта, который внедрен в этом году, планируется установка камер на наиболее оживленных участках города», — заявили в Департаменте полиции Алматы

Новое оборудование:

— позволяет одновременно контролировать до восьми полос движения;

— может вести видеонаблюдение с углом обзора 360°;

— считывает государственные регистрационные номера и распознает лица.

«Все это направлено на повышение дорожной и общественной безопасности, оперативное реагирование и создание более удобной и безопасной городской среды», — подытожили в Департаменте полиции Алматы.

Отметим, что на данный момент местная полиция усиливает контроль. Так, ранее ей были переданы современные автомобили и спецсредства, которые будут использоваться для повышения уровня безопасности и эффективности работы. Упоминаются и камеры: сегодня центр оперативного управления (ЦОУ) объединяет более 53 тыс. устройств, включая обладающие функцией распознавания лиц.

До конца года планируется подключить еще 8 тыс. камер к платформе Target.