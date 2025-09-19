Более 1 млн казахстанцев могут лишиться работы из-за ИИ

Министерство труда и социальной защиты провело исследование по влиянию искусственного интеллекта на занятость в стране.

Оно показало, что более 1 млн рабочих мест в стране могут быть замещены ИИ. Об этом в мажилисе рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин. По его словам, мировой тренд на автоматизацию и применение ИИ серьезно влияет на рынок труда. Министерство проанализировало 423 группы профессий. Около 25% рабочих мест в этих сферах, или 2,2 млн, имеют умеренные и высокие риски автоматизации, передает Курсив.

«Из них более 1 млн могут быть замещены за счет генеративного искусственного интеллекта. Наибольшая угроза характерна для крупных городов — Алматы, Астаны, Шымкента, где автоматизация может коснуться до трети рабочих мест», — отметил Олжас Анафин.

При этом, по словам представителя Минтруда, массового вытеснения работников за счет искусственного интеллекта в ближайшее время ожидать не стоит. В Казахстане относительно низкая стоимость труда, поэтому автоматизация будет происходить постепенно, по мере того как компании увидят в этом свою экономическую выгоду.

Среди других проблем, связанных с ИИ, Олжас Анафин отметил слабое правовое регулирование и отсутствие стандартов прозрачности и безопасности моделей ИИ, а также их сертификации.