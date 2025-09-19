Казахстан так и не смог договориться о доступе к PlayStation Store

Sony не подключает Казахстан к PlayStation Store из-за опасений, что российские и другие игроки из запрещенных стран будут использовать казахстанские аккаунты для обхода ограничений.

PlayStation Network (PSN) по-прежнему не работает в Казахстане, что не позволяет геймерам из страны полноценно пользоваться сервисами Sony Interactive Entertainment. Пользователи сталкиваются с ограничениями в доступе к онлайн-играм, покупкам и другим функциям консоли. Однако в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с министерством иностранных дел активно ведут переговоры с компанией Sony Interactive Entertainment (SIE Inc.) для решения проблемы, передает Курсив.

Министерством также инициированы письма в адрес американских подразделений компании Sony Interactive Entertainment, которые были направлены по дипломатическим каналам при содействии посольства Республики Казахстан в США. Состоялись рабочие консультации с посольством Японии в Республике Казахстан с целью привлечения дополнительных возможностей для установления прямого диалога с компанией.

Несмотря на отсутствие ответа от Sony, МЦРИАП продолжает использовать все дипломатические инструменты, чтобы найти конструктивное решение и восстановить доступ к PSN для казахстанцев.